Raltlan zinga naupang sikul kal rualten zirna an chhunzawm theih dan tur Minister-hovin sawiho

Myanmar ram buai avanga Mizorama rawn raltlan zinga naupang sikul kal rualten zirna an chhunzawm theih dan tur ngaihtuahin School Education Minister Lalchhandama Ralte hovin Nilaini tlai khan online meeting neih a ni.

He meeting-ah hian district hrang hranga DEO-ten an district huamchhunga raltlan zinga naupang sikul kal rual an neih dante leh hemi atana an mamawhte an sawikhawm a, MBSE hnuaia Pawl X leh XII-te pawh an exam ve theih dan tur sawiho tel a ni a, Mizorama Myanmar raltlan zinga zirlai awm zât aṭang hian hma lak zel a nih theih nan data ṭul angte lakhawmin ruahmanna siam niin, hei hi sawrkar laipuiah tunkar hian thawn thlak leh tura hmalak a ni.

Myanmar raltlan nau-pangten zirna an chhun-zawm zel theih nan September ni 17, 2021 khan School Education Minister chuan New Delhi-ah sawrkar laipui hotute a lo zu dawr tawh a, chuta an inbiakna aṭang chuan raltlan zinga sikul kal rual naupangten zirna ṭha taka Mizorama an chhunzawm theih nan chak taka hmalak zui zel a ni ta a ni. Minister-in sawrkar laipui a dawrnaah hian Lalhma-chhuana, State Project Director, Samagra Shiksha Mizoram-in a ṭawiawm a ni.

Nilaini tlaia online meeting hi Lalchhandama Ralte chuan kaihruaiin, “Myanmar raltlante hi kan unaute an nih bakah kan mihringpuite an nih ang pawha kan ngaihvena kan chhawmdawl hi kan tihtur a ni,” a ti a, he meeting-ah hian Secretary, School Education Dept. leh officer dangte bakah Directorate of School Education, Directorate of SCERT, MBSE leh Samagra Shiksha Mizoram hotute an tel a, district tin aṭangin Education Officer-te an tel bawk a ni.