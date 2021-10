Rod len zawng diklo lakluh khap turin sawrkar ngên

All Mizoram Cement & Iron Rod Dealers’ Association leh Mizoram Civil Engineers’ Association ṭang-kawp chuan Aizawl Press Club-ah thuthar lakhawmtu-te kawmin hnamdang dawr-kai, rod leh cement hmanga sumdawng ṭhinten rod lenzawng dik tak tur tling lo leh a bûk zâng chi an lakluh nasat thu an sawi a, rod len zawng dik lo lakluh khap turin sawrkar an ngen tih an sawi.

AMCIRDA hruaitute chuan survey an neih hnuhnun ber kum 2019-ah Aizawl khawpui leh a chhehvelah insakna bungraw zuar 187 an awm thu leh chung zingah chuan rod kawl tel dawr 120 an awm thu an sawi a, heng zingah hian hnamdang thurualpui lo, Mizo dawr dik tak 25 awmin, tunhnaiah hnamdang dawr 30 chuang a awm belh leh tawh niin an sawi bawk.

AMCIRDA hruaitute chuan kum 2019-a CYMA-in rod lei dan dik chart an siam atangin hnamdang dawr te an hlawk ta si lo a, rod size tling lo, bûk zâng bawk si chu company-ah hnamdang hoin an order thu leh, heng rod dik lo te hi an lak luh leh tak thu an sawi a, sawrkar chu hetiang rod len zawng dik lo Mizorama lakluh khap turin an ngen tih an sawi a, hnamdang dawr te chuan Mizoram sorkara chhiah an pek ngai loh thu leh bungraw rawn phur luh te a tam thei ang ber mobile checking tih a nih theihnana hma la turin Taxation Minister an ngen thu an sawi bawk.

-AIR