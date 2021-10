Rulhut damdawi pek beihpuithlak tur hawng

Mizoram puma rulhut damdawi pek beihpui thlakna tur chu nimin National Deworming Day khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana’n a hawng.

Hawnna thu a sawiah Health Minister chuan naupangte an ṭhanlen kawngah hriselna ṭha an neih theih nan sawrkarin kawng hrang hrangin hma a la a, chung zinga pawimawh tak pakhat chu rulhut laka naupangte fihlimna hi niin, hemi pual hian National Deworming Day (NDD) kan hmang ṭhin a ni, a ti a. Kumdangah chuan National Deworming Day hi Sikul leh Anganwadi Centre-ahte ni khatah hman ṭhin a ni a, tun ṭumah erawh chuan Covid-19 hripui vanga Sikul leh Anganwadi Centre te khar a la nih avangin he programme hi hman a remchang ta lova. Chumi avang chuan ni khat chauh a hmang lo in National Deworming Day hi kar hnih chhung October ni 18- 30, 2021 hian hman a ni dawn a, round hmasa aia ṭhahnem zawkin an ei ngei theih nan tan lak theuh tum tur a ni a ti.

He programme hi Mizoram district zawng zawngah a rual a hman a ni dawn a, naupang leh tleirawl kum 1-19 tawh phawt chu a huam vek a, a thlawnin Rulhut Hlo eitir an ni ang.