Sawrkarin Boxer Lalbuatsaihi cheng nuai 5 pek a tum

Nimin khan Mizoram Boxing Association (MIZBA) buatsaihin Asian Elite Men & Women Boxing Championship 2021-a Silver Medal dawngtu Lalbuatsaihi chawimawina hun Aijal Club-ah neih a ni a. Sports Minister Robert Romawia Royte chu he hunah hian khuallian niin Mizoram sawrkar chuan lawmpuina cheng nuai 5 pek a tum thu a sawi a ni.

Robert Romawia Royte chuan Lalbuatsaihi a lawmpui thu leh chhuanawm a tih thu sawiin, kan hnam kan ram leh India timawitu a ni a, Mizoram Sawrkar leh Mizo mipuiin kan chhuang a ni, a ti a. Mizoram chu Sawrkar Laipuiin Khelo India Centre of Exellence dinna tur atana a thlan chhuah state tlemte zingah telin Mizoram tan discipline pathum – boxing, judo leh weightlifting te thlan a nih thu he hunah hian a sawi a. Head Coach te pawh lak fel tawh niin RG Stadium bula hostel pahnihah heng discipline atanga infiammi beiseiawm mi 100 ṭheuh thlan chhuahte chu ngawrh taka training pek an nih bakah a thiam zual tan High Performance Centre din chhoh zel tumna a awm thu Sports Minister chuan a sawi.

Lalbuatsaihi hian kum 2005 aṭanga boxing khel ṭanin State Level-ah gold medal 25 a la tawh a, North East level-ah gold 1, silver 2 leh bronze 3 a la tawh a. National level ah gold 1, silver 1 leh bronze 3 a hlawhchhuak tawh a, World Police & Fire Games 2019 ah gold medal a la a, National Police Games 2019 ah gold medal lain kum 2020-ah khan silver medal a dawng bawk a ni.

He hunah hian MIZBA Youth Commission Chairman Lalduhkima Sailo chuan Lalbuatsaihi zinkawng kalkhawmte hmaah a sawi a ni.