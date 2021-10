Nimin thleng khan hriat theih chinah Serchhip District-ah Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 3102 an tling ta a, heng zingah hian nimin leh niminpiaha Khawbel khuaa hri kai hmuhchhuah mi 71 an tel a ni. Hetihlai hian nimin khan hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 41 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 2455-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, District-ah hri kai hmuhchhuah boral mi 7 an ni tling tawh a, tunah hian enkawl lai mi 639 an la awm mek a ni.