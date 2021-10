Serchhip Sports Complex enkawl dan mumal siam a la ni lo pawi ti

Thawhṭanni-a Serchhip District Sports Committee (SDSC) Executive Committee ṭhutkhawm chuan Serchhip Sports Complex ram chhunga Sports Stadium chungchang a ngaihtuah a, Serchhip Sports Complex-a Stadium sak, ni 30 August, 2021-a hawn tawh, hawn a nih aṭanga thla khat leh a chanve zet a ral hnu pawha a enkawl dân mumal siam a la ni lo chu pawi an tih thu an sawi.

SDSC Executive meeting chuan Sports & Youth Services Department Director hnenah Serchhip Sports Complex-a Stadium chu mumal taka enkawl thuai a nih theih nan Serchhip District Sports Committee (SDSC) kutah a enkawl hna leh thuneihna pe thuai tura ngenna thlen nise an ti a.

Serchhip Sports Complex chu Serchhip tualchhunga Officer-te leh khawtlang hruaitute hmalakna a bulṭan a ni a, Football Ground laih zawh a nih hnuah hun rei tak cheibawl mumal loh a nih hnuin Mizoram sawrkarin Stadium ṭha tak a rawn siam leh, a chhunga Football Artificial Turf (Phullem) phah a ni te, Athletics Running Track siam a ni te chu lawmawm an tih thu sawiin, heng infiamna hmunhma ṭha takte hi uluk tak leh dimdawi zawka hman leh enkawl ṭula an hriat thu sawiin, Stadium hawn a nih aṭanga thla khat leh a chanve zet a liam hnu pawha sawrkarin a enkawl dan mumal a la siam lo chu pawi an tih thu leh, mumal zawka enkawl thuai a nih theih nan SDSC chuan hma a la mek a, he Stadium enkawl dan (Terms and Condition) mumal tak siam a nih hmaa hmang ṭhintu zawng zawngte dimdawi taka hmang turin an ngen bawk a ni.