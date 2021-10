Serchhip Sub-Hqrs. YMA-in raltlante tanpuina sem chhuak

Serchhip District chhung leh District pawn khaw ṭhenkhata Myanmar raltlante ṭanpuina atana Serchhip Sub-Hqrs. YMA hminga lakkhawmte chu nimin khan semchhuah a ni.

Myanmar raltlante chhawmdawlna/ṭanpuina atan hian Serchhip Sub-Hqrs YMA chuan an awp chhung Branch YMA hrang hrang kaltlangin vehbur alo khawnsak tawh a, heta sum tlingkhawm hi Rs.5,39,910/- niin, heta ṭang hian Central YMA ah Rs.4,63,410/- chu a lo chhunglut tawh a, raltlante ṭanpuina/chhawmmdawlna tur hi a la luh belh zel nia thudawn a ni bawk.

Serchhip Sub-Hqrs YMA hian Tuichangral ’S’ Group YMA huamchhunga raltlante dawngsawnga lo buaipuitu – N.Vanlaiphai Venglai leh N.Vanlaiphai Damdawi Veng leh Leng Branch YMA hnenah Rs.10,000/- ṭheuh pek niin, Sailulak leh Lungkawlh Branch YMA-te hnenah Rs.5,000/- ve ve pek an ni bawk a, Serchip Sub-Hqrs YMA huamchin pawn lam, Cherhlun, Ngharchhip, New Ngharchhip leh Thingsai Branch YMA-te hnenah ṭanpuina pawisa fai Rs.5,000/- ṭheuh hlan an nih bakah ei leh in tur, thawmhaw leh mitbu bakah nitin mamawh hrang hrangte an hlan tel bawk a ni.

Serchhip Sub Hqrs YMA huamchhungah hian Group YMA 3 leh Branch YMA 73 awm mekin,YMA member 32829 an awm mek a ni