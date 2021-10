Serchhipah Vawk chaw leh Ar chaw siam turin hma la mek

K.Laltlanmawia, District Project Manager, FOCUS Serchhip chuan sawrkarin ran chaw siamna atan cheng nuai 10 a ruahmansak hmangin FOCUS Serchhip chuan vawk chaw leh ar chaw an siam tur thu a sawi.

He thu hi nimina FOCUS hnuaia vawk vulh tura thlante hnena vawk chaw channa khawl hlanna hun, AH & Vety Training Hall, Serchhipa neihah a sawi a, K.Laltlanmawia chuan tualchhung vawk vulhtuten vawk chaw siamsa phai aṭanga lakluh pe tawh lova, FOCUS-in Serchhipa an siam ngei chaw tharlâm tak an pek theih turin nasa taka hma an lak mek thu a sawi.

FOCUS hnuaiah vek hian khaw 20-a chhungkaw 550-te chu vaimim chintir niin, ṭin 800 hmun chuangah an ching mek a, 3500 qtl thar an beisei thu a sawi a, heng vaimimte hi leikhawmsak leh mek an ni a, Vaimim nena pawlh turin Bekang pawh a chi qtl 21 leiin, khaw 30-ah an chintir a, engemawzat thar an beisei a thu a sawi bawk a, Vaimim hi kg 1-ah Rs.20/- leh bekang hi kg 1-ah Rs.100/- zelin loneitute hnen aṭangin an lei let leh vek ang a, chung chu ran chaw herna khawlin an her ang a, vawk leh ar vulhtuten man tlâwm zawka an lei turin an chhawpchhuak leh dawn tih a sawi bawk.