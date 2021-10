Sesawngah Broadband connection

Village Council 762 tan pek tum

Inrinni khan Sesawng-ah BBNL broadband hman theih turin hawn a ni a, Sesawng I Village Council president C. Lalremruata chuan an khua a broadband connection chu hman tan theih turin a hawng a, hei hi Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) hnuaia hma-lakna a ni. Hawn na hunah hian Director, DoT, Mizoram chuan village council 762 tan broadband connection pek tum a nih thu a sawi.

Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) hi Government of India-in zalenna a hmuh kum 75 lawmna atana a duan niin, mipui, nunphung leh kawng hrang hranga hmasawnna a thlen theih nana tih a ni.

Broadband connection hawngtu Village Council president chuan DOT leh BBNL te chungah lawmthu a sawi a, online class te neih thin a nih avangin an khua chuan internet connection tha hi an mamawh tak zawt tih sawiin, hei hian nitih khawsa kawnga la pachhe ve tak an khua tana hmasawnna a nih ngei a rin thu a sawi.

K.Srikrishna, DDG, DOT pawhin khaw mipui te chu a theih anga nasa in he broadband connection hi hmang turin a chah. C. Lalhmachhuana, Director, DoT, Mizoram pawhin Bharat net project thil tum sawiin, village council 762 tana broadband connection hi pek leh tum a nih thu a sawi a, Comprehensive Telecom Development Project (CTDP) hnuaiah mobile in zau zawk a huam theih nan mobile tower 214 phun belh tuma hmalak mek a nih thu a sawi bawk.

He hun hi Bharat Broadband Network Limited (BBNL), Department of Telecommunications (DoT), Government of India bul tuma neih niin, he khua a broadband connection hi Bharat Net phase-II project of Department of Telecommunications, Government of India hnuaia kalpui a ni. Bharatnet hian ram chhung kilkhawr ber thlenga broadband connection kalpui chu a tum ber a ni. Tunah hian thingtlang khua 241-ah hei hi kalpui mek niin, hawn tawh leh hawn mai tur te an ni hlawm.

Tuna Sesawng khua a hman tur 10Mbps broadband hi Phase-II hnuami niin satellite hmanga vil tur a ni. A hawnna hi Sesawng I village council office-ah neih a ni. A khaw mi te hian wifi leh connectivity hrang hrang hmangin an hmang thei dawn a, e-commerce, online classes, online ration, e-Governance services hmangin ticket booking hi tih tur a ni.