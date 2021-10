Sub-Hqrs. YMA-in raltlan tanpuina pek tur ruahman fel; Khawbelah chawhmeh an pe

Sub-Hqrs. YMA, Serchhip chuan tun hnaia Myanmar ram raltlante ṭanpuina tur thilpêk a khawnkhawm chu nimin khan hnatlangin hmun hrang hranga sem turin an ruahmanfel a, tunhnaia hri kai tam tham tak hmuhna Khawbel khua hnenah nimin vek khan Serchhip Sub-Hqrs. YMA chuan chawhmeh chi hrang hrang an pe bawk.

Tun hnai khan Sub-Hqrs. YMA Serchhip chuan ṭhenawm ram buai avanga Myanmar raltlante ṭanpuina tur Sub-Hqrs. YMA hnuaia Group leh Branch tina a khawn khawm chu hnatlangin semchhuah mai theih turin an buatsaih a, ṭanpuina hi pawisafai, ei leh in tur, damdawi bakah thawmhnaw leh mutbute dawn khawm a ni a, Central YMA hnenah heng aṭanga lut pawisafai cheng nuai 5 chuang chu chhunluh a lo ni tawh bawk a ni.

Nimina Sub-Hqrs. YMA Office-a ṭanpuina thilpek hrang hrang chinfelte hi Serchhip Sub-Hqrs. YMA huamchhunga Myanmar raltlante hnena semchhuah mai theih tawh turin thliar hran a ni a, Serchhip Sub-Hqrs YMA huamchhung mai nilo District dangahte pawh sem chhuah tura ruahman a ni bawk.

Nimin vek khan Serchhip Sub-Hqrs. YMA huam-chhunga awm Khawbel khuaah hian tun thla ni 9 khan Covid-19 hri kai hmuhchhuah awmin, hemi chhuina kal zelah nimin thleng khan sample enfiah 233 aṭangin hri kai mi 102 zet hmuh an ni tawh a, he khua hi chhungkaw 137 awmna niin, hetianga hri kai hmuhchhuah an tam avang hian khawtlangin harsatna nasa tak tawkin ei leh bar dap thlengin harsatna an tawk a. Hei vang hian Serchhip Sub-Hqrs chuan khawtlang harsatna chhawk zangkhaina atan nimin khan chawhmeh chi hrang hrangte an khuaah kalin an hlan a, nimina chawhmeh an hlante hi – Dal kg 100, Chini kg 50, Chi kg 20, Purunsen kg. 25, Neutrela kg 20, Tel litre 36 leh Artui case 4 niin, hengte hi Sub-Hqrs YMA Fin. Secretary, Zolianmawia hovin SEC Member-ten Khawbel Branch YMA kaltlangin VLTF-te hnenah an hlan a ni.

Hetihlai vek hian nimin khan Serchhip Hmar Veng YMA Hall-ah Covid-19 kai thite hman tur bik kuang siamin Sub-Hqrs. YMA hian hnatlang an nei bawk a, an kuang siamte hi a hmai zawnah darthlalang vuahin, mitthi te hmel hmuhtlang theih tura ruahman a ni a, kuang pathum siam a ni. Hetih lai hian kuang siamna senso a hautak bik deuh avangin ṭum danga a thlawna kuang inpek ṭhin chu kuang siam tharahte hian a theih dawnlo niin Serchhip Sub-Hqrs YMA hruaitute chuan an sawi bawk a ni.