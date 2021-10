Sub-Hqrs. YMA Serchhip budget atan Rs.9,91,200 pawm

Nimina Serchhip Sub-Hqrs. YMA Conference Hall-a Sub-Hqrs YMA Co-ordination Committee ṭhukhawm chuan 2021–22 Sub-Hqrs. YMA Budget atan Rs.9,91,200.00 a pawm.

Nimin Sub-Hqrs YMA president Kawlṭhuama kaihhruai ṭhutkhawmnaah hian SEC Member-te bakah, Sub-Hqrs. YMA huam chhunga Group YMA aiawh leh Branch YMA aiawhte an tel a, hripui avanga hun rei tak pharh theih loha awm tawh Serchhip Sub-Hqrs. YMA Budget 2021-2022, SSYMA hnuaia Finance Committee-ten an ruahman hi pharh a ni a, member-ten an sawiho hnuah tlêm tidanglamin, Branch leh Group Budget hmasa phãk lova ruahman chhinna chu siam ṭhain, tihhniam awm lova an dah leh vek hnuah 2021-2022 Budget atan hian Rs.9,91,200/- chu pawm a ni.

Hei bakah hian hmun hrang hrang aṭanga Myanmar raltlan te ṭanpuina tur pawisa fai leh bungraw dang, Sub-Hqrs. YMA kuta tling khawmte sem chhuah dan tur member-ten an sawiho a, SSYMA hnuaia Disaster Commitee-ten Sub-Hqrs. YMA huam chhunga Branch hrang hrangten raltlan an neih dante zir chiangin ruahmanna lo siam se an ti a, a ṭul dan azirin Sub-Hqrs YMA pawn lama mite pawh ṭanpui ni se an ti bawk.

Sub-Hqrs YMA huam chhunga khaw ṭhenkhatten Covid-19 avanga harsatna tawk mekte ṭanpui dan tur chungchang sawi a ni a. Serchhip Sub-Hqrs YMA huamchhung a, hripui lêng avanga harsatna tâwk khua te ṭanpui dan turah SEC-in ruahmanna lo siam se an ti a, vawiin hian Khawbelah chawhmeh an pe dawn a ni.