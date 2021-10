Tamdil chhehvel chhungkaw 203 hnenah cheng nuai 103 man hû tanpuina pek tum a ni:EF&CC Minister

Nimin khan Environment Forests &Climate Change Department chuan India ramin zalenna a neih kum 75-na lawmna kal zelah Azadi Ka Amrit Mahotsav Iconic Week 2021 hawnna hun chu Ṭamdil-ah an hmang a, he huna khuallian, EF&CC Minister chuan Ṭamdil chhehvel khaw mipui tan eizawnna ngelnghet zawk siamsak turin kumhlun thlai chingte ṭanpuina chhungkaw 206 hnenah cheng nuai 103 man hû pek tum a ni a, kum 4 dang la pek leh zel tur a ni a ti.

TJ Lalnuntluanga chuan, Ṭamdil bul vel ramngaw ṭhat avangte leh khualzin hip theitu ṭha tak a nih avangin State Forest Department chuan Ṭamdil venhimna leh tihhmasawn nan hma a la reng a ni, a ti a, ṭha lehzuala Ṭamdil enkawl a nih theih nan leh mipuiin an hlâwkpui zawk theih nan Department chuan a huhova enkawl dan tur Integrate management Plan a buatsaih chu State Wetland Authority-in a pawm hnuah tunah hian Ministry of EF&CC hnuaia peng pakhat National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems (NPCA) chuan a pawmfel tawh thu Minister hian a sawi a, Ṭamdil in hma a sawn theihna turin Tourism leh Fisheries Department-te nen thawhhona ṭha an neihna turin hma an la mek a ni, a ti bawk.

Ṭam Dil tichhe thei ven nan research neih mek a nih thu te, Interpretation hall, Watch tower leh Rope Way siam a nih thu te, tlawhtute hman atan Ṭamdil-ah hian Lawng bakah a sirah Swimming Pool te siam niin, Rest Shed-te pawh dah a nih thu a sawi bawk.