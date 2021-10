Tasman app-a sum invest-ten FIR thehlut

Mizoram aṭanga ‘Tasman app’ a sum investment ti mi ṭhahnemtak chuan harsatna an tawk a, CID Crime-ah FIR thehluh ni tawhin chiang taka hriat theih la ni lo mah se cheng vbc. 1 chuang hloh thei dinhmunah an ding mek nia thudawn a ni.



Thudawn danin Tasman app hian Mumbai lamah hmunpui an nei a, Mizoram-ah chuan mi nawlpuiin an hriat ṭan leh downline an neih ṭan chu kumin August thla kha a ni. Hetih lai hian Mizoram a bulṭantute chuan April thla vel khan hma an la ṭan tawh nia hriat a ni.



Sum invest-tute (sum peipun tuma pawisa dahtute) hian October 15 aṭang khan harsatna an tawk ṭan a, Tasman app lamah an pawisa hi dawng angin lang mahse an account-ah a thleng lo a ni. Hemi vang hian ‘Tasman Mizo Headquarters’ tih hming inphuah lailawkin, hma an la nghal a, October 20 khan CID Crime-ah FIR thehlutin tunah hian Mizoram hmun hrang hranga sum invest-tute data lakkhawm mek a ni.



Tasman Mizo headquarters-a an hruaitute sawi danin tuna data an lakkhawm mekah Tasman app-a sum invest mi 400 hriatchian an awm tawh a, la in report lote nen mi 1,000 bawr vel tlin an inring. He app a pawisa tang zat pawh hi felfai taka chhut fel hleih theih a la ni lo a, rin danah chuan cheng vbc. 1 bawr vel tling tur a ngaih a ni.



Mizoram police-te lakah an beiseina zawng zawng an nghat tih Tasman Mizo Headquarters hruaitute chuan an sawi a, an hmalakna an rintawk thu an sawi, a ṭul a nih phawt chuan anmahni lam pawh Tasman app headquarters awmna hmun nia hriat, Mumbai Crime branch thleng pawh a kal an inhuam thu an sawi.



Tasman apps-ah hian sum invest/recharge dan hrang hrang a awm a, chungte chu CMO – 6 lakh, CEO – 2.7 lakh, Boss – Rs. 90,000, Director – Rs.45,000, Manager – Rs 15,000, Asst. Manager – Rs. 6,000, Full employee- Rs.3,000 te an ni.

–Kolasib Aw