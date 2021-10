Themthiamna hmanga intihsiakna neih tura tel turte vai liam

Themthiamna hmanga intihsiakna lian ber, Sanghai, China a ‘World skills Competition 2022’ a India aiawh tur thlanna kal zelah nimin khan Regional Competition-a tel tur Mizoram ṭhalai 15-te chu vailiam an ni.

Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship Department buatsaih, Trade 12 hmanga intihsiakna, State Level Skills Competition-a tiṭhate chuan Regional Skill Competition, Patna, Bihar-ah ni 20 October, 2021 hian intihsiakna an nei leh dawn a. Mizoram aiawh tura thlan chhuah mi 15-te hian nimin khan Mizoram an chhuahsan a ni.

Themthiamna hmanga intihsiakna lian ber, India Skills 2021 Regional Competition-ah hian State leh UT 30 aṭangin mi 1,500 chuang an tel dawn a, Zone 5-ah intihsiakna hi kalpui tur niin, North East leh East Zone bik intihsiakna hi Patna, Bihar-ah nghah a ni.



State aiawh turte hi mi 15 niin, trade 11- Bakery, Beauty Therapy, Hair Dressing, Electrical Installation, Welding, Carpentry, Fashion Technology, Painting & Decoration, Floristry, Hotel Reception leh Plumbing & Heating-ah te an intihsiak dawn a, LESDE Department officials pali (4) ten an kalpui a ni.

Mizoram aiawh turte thlahna hun hi Lalramsanga Sailo, Secretary, LESDE-in hman puiin a vai liam a. LESDE Secretary chuan Mizoram aiawha Regional Skill Competition-a kalte chu hlawhtling ngei turin duhsakna sang ber a hlan a ni. Thlahna inkhawmah hian K. Lalhmingliana, Director, LESDE pawhin ṭhalai State aiawha chhuak turte fuihna thuchah a sawi bawk a ni.