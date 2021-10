Thenzawla football ground pavillion sak nan cheng nuai 25 ruahmanfel

Thenzawl Loṭhazawla hmuna public playground, Football ground a Pavillion sakna turin Mizoram sawrkar chuan cheng nuai 25 a ruahman fel a, nimin khan Thenzawl khawtlang hruaituten Pavillion sakna tur hi a hmunah Mizoram State Sports Council aiawh te nen an enfiah.



Hemi pual hian Thenzawl Pavillion ah Thenzawl Zone Football Association ruahmannain function neih a ni a, he hunah hian Thenzawl Joint VC Chairman Lalropuia Sailo, Serchhip West Block MNF President Vanlalzawna, Thenzawl Sports Committee Chairman C. Lalramchhana leh Thenzawl Zone Football Association President Liantluanga Renthlei ten thu an sawi a, Sorkar in Pavillion sakna tura sum a ruahman fel chu lawmawm an tih thu leh hemi atana hmalatu Sports Minister Robert Romawia Royte leh Chief Minister Zoramthanga chungah lawmthu an sawi a, Thenzawl khawtlang leh infiammite mamawh em em Pavillion sakna tur chu sumin a daih chinah a ṭha thei ang bera sak an duh thu an sawi.



Thenzawl Zone Football Association hruaitute chuan Thenzawl mipui leh infiammite nghahhlelh em em, kum 30 zet an Pavillion sak ṭhat loha awm tawh sakṭhat nana Sawrkarin sum a ruahman fel chu an lawmthu leh a ṭha thei ang bera sak anih theih nan a ṭul anga Contractor te thawhpui a, thil ṭhalo a awm anih chuan siamṭha tura hma lak an tum thu sawiin, Contractor te pawhin hmundanga Contract hna an thawh anga hlep tam tum lo tura an duh thu an sawi a ni.