Tripura-a Bru-te vote thlak theihna tur siamsak CYMA-in tha ti lo

Inrinnia Central YMA Executive Committee ṭhu-khawm chuan Tuirial bial bye-election neih tura Tripura State-a awm mek Bru-ten vote an thlak theihna tura a bika Election Commission of India-in ruahmanna a siamsak chu ṭha an tih loh thu an sawi.

CYMA thuchhuah tarlan danin Tripura-a Bru tlan thlate chu anmahni duh thu ngeia tlan thla an nih thu leh, Mizoram Electoral Roll-a chuang mekte chu E/Roll-a an chuanna hmun Polling Booth-ah ngei vote an thlak theih nana hma la turin Election buaipuitute an ngen tih an sawi a, Bru vote thlak turte chu sawrkar senso a hruai khawm an nih loh nan hma la turin sawrkar an ngen tih an sawi bawk.

Hemi chungchangah hian Mizorama political party hrang hrangte pawhin Bru-te chu Tripura-a awm nghet an nih tawh avangin leh Ministry of Home Affairs kaihhruainaa inremna Mizoram sawrkar leh Tripura sawrkar-ten Tripura-a awm nghet tura thuthlung an ziah tawh avangin Mizoram a vote an thlak loh nan ECI chu hmala turin an ngen tih an lo sawi tawh a, hemi bakah hian Tripura a Bru awm te chu Mizoram Electoral Roll atanga paih turin an ngen bawk a ni.

Tuirial Bial by-election neih turah hian Tripura-a awm mek Bru, Mizoram a vote nei mi 663 an awm mek ni a chhinchhiah a ni.