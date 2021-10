Tuirial bial bye-elecion neih turah BJP-in an candidate atan K.Laldinthara dah dawn

Tuirial Assembly Bial By-Election neih turah BJP Mizoram chuan an party State Spokesperson K.Lal-dinthara chu candidate atan an ruat.

An party candidate tur hi Mizoram BJP President Vanlalhmuaka chuan nimin khan a puang a, K.Laldinthara chu Narendra Modi sawrkara Mizoram harsatna thlen theitu tur leh state hruaitute nena Mizoram mamawh hrang hrang an hmuh theihna tura hma la theitu tur a ni dawn a ti a, Mizoram mipuiten BJP an chhawr theihna tur a nih dawn avangin Tuiral Bial mipuite chu an pawimawh a ni tiin, ngun taka ngaihtuah chunga Mizoram hma hun thlir chungin BJP Candidate K.Laldinthara chu central sawrkar nawr turin an thlantlin ngei a beisei tih a sawi.

BJP Candidate K.Laldinthara pawhin thu sawiin Tuirial Bial tan theihtawp chhuah a, hmasawnna ke penpuina kawngah thi leh thau pawlha ṭan la turin Bial tan a inpe tih a sawi.