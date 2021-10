Vawiin atangin Chhimchhak Presbytery Inkawmpui tan dawn

Vawiin hian Mizoram Synod hnuaia Presbytery hrang hrangte chuan inkhawmpui an nei dawn a, hian Chhimchhak Presby-tery inkhawmpui pawh Bethel Kohhran Biak in, P&E Veng-ah neih a ni dawn.

Tun ṭum Prebytery inkhawmpuiah hian thupui atan “Tho la i Pathian ko rawh” (Jona 1:6) hman a ni dawn a, tukin dar 6 – 8 inkatah Upa nemngheh tur exam neiin, chawhma dar 9:30-ah Standing Committee ṭhukhawmin, dar 11-ah Sub-Pastoral Committee ṭhukhawmin, chawhnu dar 1-ah Nomination Committee an ṭhukhawm ang a, naktuk chawhma dar 9:30 aṭangin Prebytery Rorel neih a ni ang a, Pathianni chawhma dar 10-ah Upa nemngheh inkhawm neih niin, chawhnu dar 1:30-ah Moderator kal chhuak Pastor H.Lalawmpuia kaih-hruaiin, sunna hun hman a nih bakah Valedictory Sermon a sawi nghal ang.

Kumin Chhimchhak Presbytery Inkhawmpuiah hian Hrileng avangin Palai kaldan tur tihdang lam a ni a, Bial Inkhawmpui kaltlanga palai ruatte pawh an tel kim thei dawn lova, palai turte chu – palai nisa te, Bial tin Kohhran Hmeichhe leh Bial tin K|P aiawh pakhat ṭheuh leh Upa nem-ngheh turte an ni dawn a, Pathianni hian Presbytery Inkhawmpui hi a ṭiak ang.