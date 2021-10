Vote nei lo tan Tuirial biala luh phal rih lo; Mikhual châmbâng thahnem tak thawn haw

Tuirial bial bye election neih tura duty sector magistrate te leh Mizoram Peoples’ Forum hruaitute chuan election thuchhuak angin campaign hun tawp hnua Tuirial biala la chambang ṭhahnem tak chu an tir haw a. District Election Officer pawhin vote thlak ni ah minister leh MLA-te huam vekin Tuirial bial chhung mi lote chu inthlan boruak thlira luh an remti lo tih a sawi.

Nimin khan Dr H Lalthlangliana, DEO chuan Tuirial bial bye election neih turah ‘silent period’ chungchang hi order thar siamin a chhuah a, hetah hian campaign hun tawp aṭanga vote thlak zawh thleng, candidate leh an agent te tih loh political party campaigner vote nei lo te chu Tuirial bial chhungah awm phal a nih loh thu hi a tarlang nawn leh a ni.

Tualchhung chanchinbu, Kolasib AW-in a tarlan DEO hian October 27 zan dar 6 khan campaign hun a tawp tih sawiin, “Sector Magistrate zawng zawng mahni station-ah an awm ṭheuh a, MPF te nen ṭangkawpin khua leh vengtinah an duty a, mikhual chambang ṭhahnem tak thawn haw a ni,” a ti a. Sector Magistrate te leh MPF te hi tlaivar deuh thaw in an duty a, mikhual an haw tir zat chiah hi a hriat mai loh thu a sawi. “Kan in nawrchhuak kim thawkhat chuan kan hria,” a ti.



DEO chuan vote thlak ni-ah Tuirial bial pawn lam mite an lut thei em tih party hruaitu hrang hrang aṭangin phone hmanga zawhna a dawng hnem tih a sawi a, hei vang hian order thar siam leh a nih thu a sawi. “Election vote thlak niah boruak thlithlaia rawn kal tum minister te pawh an awm ṭhin a, hei hi danin a phal lo a ni tih kan in hriattir nawn lehna a ni ber mai. Vote nei lo, bial pawn lam miten bye election neihna hmun an kal theihna dan hi kan zawng a, kan hmu lo. An kal theih lohna dan hlir chauh ka hmu a ni. Hei vang hian in hrilhnawn leh law law hi a ṭha kan ti,” tiin a sawi.



Order tharah hian Tuirial Assembly Constituency luhna kawngpui hrang hrangah duty siamin vote neilo political leader leh campaigner, he bial chhunga lut turte lo dang tur siam a ni dawn a, indan buai ngailo turin political party hrang hrangten Election Commission of India thupek chu zawm ṭheuh turin a hriattir nawn leh tih DEO chuan a tarlang.