Vote nei tharte leh voter naupang zawkte tan football match buatsaih

Nimin khan Serchhip Sport Stadium-ah District Election Office chuan Systematic Voters Education and Electoral Participa-tion(SVEEP) hmalaknain vote nei tharte leh voter naupang zawkte tan Football Match a buatsaih a, District Election Officer, Kumar Abhishek, IAS, chuan khuallian niin a hmanpui.

Inkhelh ṭan hma hun tawi buatsaihah District Bawrhsap chuan ram roreltu thlannaah voters-ten kan aiawh thlanga kut kan thlak ngei hi democracy bulṭhut a ni a, kum tling chin tan chuan kan tihmakmawh mawhphurhna a ni. Vote thlak thei tawh khua leh tuiten Electoral Roll-a hming an thun ngei theih nana hmalakte, Roll a chuang tawh khua leh tuiten inthlannaa vote an thlak ngei theih nana hmalakte hi SVEEP thiltum a ni a, chuvang chuan khua leh tui kum tling tawh Electoral Roll a la inziaklut lote chu tun November, 2021 chhunga inziak lut vek turin ka sawm che u a, in ṭhiante, in unaute, inṭhenawm khaw vengte pawh lo hrilh darha lo ngai pawimawh turin ka ngen che u a ni, a ti.

District Election Officer hi Lalhmuansanga Ralte, MCS, Dy. DEO, Lalrinchhani Ralte, MCS, EO leh F.Lalnisai,MCS, SDC Serchhip-ten an tawiawm ani.

Vote nei thar (New Voters) leh Vote nei tawh kum naupangte zawk (Young Voter’s)-te tan a‘SVEEP Football Match’-ah hian Govt. Serchhip College leh Govt. Higher Secondary School-a zirlai nau-pangten Football hmuh-nawm tak an khel a, Govt. Serchhip College rawlthar te hi 5-2-in an chak a ni.