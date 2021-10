Wilder chawlh a la tumlo

Heavyweight Deontay Wilder chuan a ṭum hnihna atan Tyson Fury lakah tlawm mahse boxing a chawlhsan dawn lo tih a trainer Malik Scott chuan a sawi.

Kum 35 mi, Wilder hi Inrinni khan WBC world championship fight-ah Fury chuan round 11-naah a knock-out a, mahse Wilder hian boxing chawlhsan a la tum phah lo a, Scott chuan, “Deontay hian an chhungkua sum dinhmun pawh a siamṭha tawh hle a, inhnek tawh lo mahse an khawsa thei tawk tawh a ni. Mahse chawl turin ruahmanna a la siam lova, hemi chungchang hi sawi pawh kan la sawidun lo,” a ti bawk.