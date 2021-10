ZMC-a Nurse hna lak dik leh fel taka lak a ni, Minister leh party sawiselna tur a awm lo:MNF

Nimin khan MNF chuan thuchhuah siamin, ZMC-a Nurse lak chungchangah minister leh MNF party demna tur a awm lo a, dik leh fel taka lak niin an sawi.

Nimina thuchhuah an siamah MNF chuan ZMC-a Nurse hna lak tur kha thil hmanhmawhthlak a nih avangin interview koh zung zung a nih theih nan Interview Board pawh hmun 5-ah siam a ni a, Board-ah khan Health Secretary-te, Director-te, Nurse hna lam thiam (expert member) bakah DP&AR aiawh an tel ṭheuh a, Recruitment Rules (RR)-in a phut angin hna diltute experience-te, computer certificate an neih leh neih loh bakah interview laia an perfomance aṭanga mark pein, a tiṭhate mark hmuh dan aṭangin fair taka Merit List siam a ni a, 70% marks hmu chin chung lamho aṭangin a tlingte tlinga puan an ni, an ti a, ZMC-a Nurse volunteer-a thawk sa mi za tel awm mek thla khata Rs.22,000/- lawmman la mek zingah mi 50 chauh lak thar turah Volunteer mi 14-te lak an ni a, chu chu 28% an la tihna a ni a, mi 1000 chuang hna diltu awmah za-a-za volunteer chauh lak bik chu phuin duhsakawm hle mahse, Nurse hna zawng mek dangte pawh tiṭha tak tak an tam tho si nen, an dinhmun ngaihtuah tel ve tho a lo ngai a, Board-a ṭhute khan mark hmu sang sang kha an tlintir tih a chiang a, kalphung dik taka lak a ni zawk an ti.

MNF chuan tuna ZMC-a Nurse an lak tharah khan Ministry/Party an inrawlhlo tih a chian em emna chu Health Minister leh MOT Chairman-te pawhin an bial chhung mi lak ni ve se tia duhsak an neih ngei a rinawm laiin, pakhat mah lak an ni lo a, Opposition bial ṭhenkhatah erawh tling an awm nual thung a, dan angin a tling leh a tlakte chu fair taka lak an ni mai zawk a. Chutih laiin result pahnih khat thawktuten an tihsual palh chungchangah pawh ZMC Director lakah explanation call nghal a niin, a hnuah dik taka siamṭhat leh nghal a ni an ti a, hetiang hi thil awmdan dik a nih mek lai a, Health Minister emaw, MNF Party lakah vuivaina leh demna lo zawng lui hram hram tawh lo turin Political Party tinte chu MNF chuan a ngen nghal a ni.