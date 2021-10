Zoramthanga case chungchanga dikna tungding tura beihna Congress party-in an buatsaih

Nimin khan Congress Party huaihawtin Chief Minister Zoramthanga Corruption case chungchanga Dikna tungding tura beihna Vanapa Hall kawtah neih a ni.

MPCC Spokesperson Dr. Lallianchhunga sawi danin Zoramthanga chuan bank hrang hrang 9-ah amah leh a chhungte hmingin account 21 an nei a ti a, life insurance-a an sum dahte nena an pawisa neih zawng zawng hi cheng nuai 441.32 a ni a ti bawk. Thubuai rei tak ngaihtuah a nih hnuah heng a pawisa neihte hi a unaupa L.Nghakliana leh a u fapa Zoramchhana-ten an sum an kawltir niin an sawi a ni a ti bawk.

Congress AMC Councillor Rosiamngheta chuan unaute sum kawl anga insawia thiamchanna dap chu a zahthlak a ni a ti a, Mizoramah diknain ro a rel theihna turin mipuite ṭanrual puiah a sawm a ni.

Congress Minister hlui KS Thanga pawhin thu sawiin, eng rorelna pawh lo chhuak sela, he thilah thil dik lo awmte hi Mizoram mipui-ten an hriat a ngai a ni a ti.