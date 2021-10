ZPM-in Kawnpui leh Lungdaiah Tuirial bial bye-election campaign hawnna hun hmang

Nimin khan ZPM chuan Tuirial bial by-election neih tur atana Campaign hawnna Lungdai leh Kawnpuiah khan an hmang.

Lungdaia Campaign Kick-Off-ah Lalduhoma, MLA chuan ZPM-in hma an sawn hle tih a sawi a, mi beidawng kal khawm an nih loh thu leh kum 30 chuang party dangin ram an lo hruai tawhnaa beisei nei tawh lo ram thar beisei kalkhawm an ni a ti.

Lalduhoma chuan an sawrkar a nih chuan hmasâwnna chu village level aṭangin an ṭân dawn tih a sawi a, sem policy kalsanin hand holding policy an hman tur thu leh kut hnathawktute an kuta kaiin bul an ṭansak dawn tih a sawi bawk.

Hmannia MNF Campaign Kick-off-ah Chief Minister-in “Serchhip bial chu bial reh tak niin an sawi a, reh dik tak chu anmahni MNF te hi an ni,” a ti bawk.

K Laltlanmawia ZPM Official Candidate pawhin thusawiin, MLA hlawh leh MLA fund zawng zawng a bo a bang awm lovin Tuirial bial tan a hmang vek dawn tih sawiin, kalphung thara kal tûr an nih avangin theihtawpin ram tân an thawk dawn tih a sawi.

He hunah hian Tuirial bialtu MLA boral ta Andrew Thangliana patea, David M Thangliana pawhin thu a sawi a ni.