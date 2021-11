2020-21 Post-matric scholarship 2nd instalment sawrkar laipuiin a release; sanction order pawh hmu nghal

Higher & Technical Education Minister Dr R. Lalthangliana chuan post-matric scholarship chungchanga harsatna awm mek chinfel a nih thu sawiin, kum kalta a post-matric scholarship second instalment sawrkar laipuia Ministry of Tribal Affairs in an rawn release loh chu nimin (2.11.2021) tlai khan an release tak thu leh sanction order pawh an hmuh nghal thu a sawi a ni.

Dr R. Lalthangliana chuan post-matric scholarship buai chungchangah Mizoram sawrkar thiam loh a awm loh thu sawiin, Ministry of Tribal Affairs lam pawhin an tihsual palh liau liau a ni tih an pawm tih a sawi a, kum kalta 2020-2021 khan post-matric scholarship first instalment an rawn release hnuah second instalment an rawn release leh tura ngaih a nih laiin, kumin kum kal lai mek 2021-2022 a mi tur post-matric scholarship first instalment an rawn sanction leh ta daih mai a, cheng vaibelchhe 13 chuang niin, hei hi finance department-ah allocation turin thehluh fel vek tawh a ni a, state matching share pawh planning department-ah dil tawh niin, reiloteah peihfel beisei a ni a ti.

Ministry of Tribal Affairs lamin nikum a mi tur second instalment sanction hmaa kumin a mi tur first instalment an sanction tih an hriat veleh a theih anga ranga an bawhzui thu leh amah ngei pawhin lehkha bakah telephone hmanga Ministry lama hotute vawi duai lo a biak thu sawiin, kar hmasa lamah pawh Mizoram Scholarship Board-a officer-te a ûmzui tura an intirh thu a sawi a, Ministry lam pawhin an tihsual palh liau liau tih hriain an ngai pawimawh hle a ni a ti a. Rang taka bawhzuiin nimin tlai khan kum 2020-2021 post-matric scholarship second instalment cheng vaibelchhe 10 chuang an rawn sanction ta nghal a, theihtawp chhuaha bawhzuiin zirlaiten a hma thei ang bera an lak ngei theih nan hma an la dawn tih a sawi a ni.