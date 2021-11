A&C Minister-in Kawlri tlanga sak ‘Chawngpuii Khawthlir’ hawng

Nimin khan Art & Culture Minister R.Lalzirliana chuan Art & Culture Heritage Conservation Grant-in-Aid sum, cheng nuai 8.22 senga Serchhip Heritage Society-ten Serchhip Kawlri tlangchhipa an sak ‘Chawngpuii Khawthlir’ a hawng.

Hawnna inkhawm, Kawlri tlanga Pastor Chhawna Ṭawngṭaina In tuala buatsaihah R.Lalzirliana chuan Mizoten lal ropui tak tak tam tak kan nei tawh a, nimahsela chung lal ropui tak takte chuan hriatreng leh chawimawi an hlawh vek lem lo. Serchhip erawh chuan tun hmaa in hmunhmate lo awp tawhtute hriatrenga chawimawina chang in hria te, an hmunhma vawnhim duhna thinlung in nei te, Heritage Society hialte in din hi a entawn tlak hle a ni, a ti a. Serchhip Heritage Society hruaitute Serchhip leh a chhehvela pipute thil leh hmun hluite vawnhim thuah hma an la tlai deuh tawh nia an inhria chu a la tlai loh thu hrilhin, Pipu hmun hluite vawn ṭhata humhalh leh nan tlai luat a awm lova, tun hi hun ṭha a ni reng zawk a ni, a ti a, R.Lalzirliana hian Serchhip Heritage Society-te hi ṭanpuina pawisa a pe a ni.

He huna khualzahawm C.Lalramzauva, Adviser to CM pawhin thusawiin, Serchhip chu Mizoram huapa pastor lar leh Zoram hma lam hun inlarna ropui tak neitu, Pastor Chhawna khua a ni a, Bengkhuaia in hmunte a awm tih sawiin, Chawngpuii Khawthlir sak a nih theih nana hma min laksaktu Minister chungah lawm thu a sawi a, Serchhip Heritage Society te hmalakna fakin theihtawp chhuaha bei zel turin a chah bawk a ni.

K.Lalruala, Deputy Director, Art & Culture pawhin thusawina hun a hmang a, Serchhipin pi leh pute hmun hlui vawng ṭhatu pawl chak leh bengvar tak an nei chu lawmawm a tih thu a sawi a ni.

Chawngpuii Khawthlir hawnna inkhawm hi Lalrin-ṭhuama Kawlni, Chairman, Serchhip Heritage Society-in a kaihruaia, Upa R.Laldaih-zauva’n hunserh hmangin, Kaptluanga Ralte, Asst. Secretary-in report a pe a, K.Remruatfela, Secretary chuan Serchhip History tlangpui sawina a nei bawk.

He khawthlir hi ni 25 May, 2020 khan hna thawh ṭan a ni a, a hawnnaah hian Stephen Lalrinawma, SP, Serchhip, Heritage Society hruaitute leh member te, official sawm bik ṭhenkhatte an tel a ni.