Aizawl Two Wheeler Taxi-ten lungawi lohna lantir dawn

Aizawl Two Wheeler Taxi Association (ATTA) chuan Mizoram sawrkarin Transport Department kaltlanga Two Wheeler Taxi Permit pekchhuah leh a tum chu ṭhalo an tih thu leh hriatthiam harsa an tih thu sawiin, vawiin aṭang hian lungawi lohna lantir nan an two wheeler-ah flag dum an târ dawn.

ATTA chuan thuchhuah siamin, Ministry hmasaah khan Two Wheeler Taxi hi 496 chiah a awm a, tun ministry hian kum 3 chhungin permit hi 1889 a pe tawh a, tunah hian Taxi la siam loh permit tam tak a la awm mek bawk a, hetihlaia pek chhuah leh an la tum zel chu an duh lo tih sawiin, an hruaitu leh member zingah nupui fanau chawm nan tak taka hmang an awm nual tih sawiin, sawrkara hmelhriat nei ṭha leh party mi leh sa, eizawn nana hmang chuang si lo, hralh leh an tam hle a, induhsak nana two wheeler taxi permit hman chu an duh lo tih an sawi a, Chief Minister ngei pawh len chilhin Permit hi pe chhuah tawh hrih lo turin an ngen tih an sawi a, CM-in permit pek chhuah leh chungchang an la ngaihtuah loh thu a lo hrilh laia permit pekchhuah leh sawrkarin a tum chu an hrethiam lo hle tih an sawi a, AMC-in an Stand atana a pekah Taxi 127 chiah an ding thei tih sawiin, permit 1889 a pe chungin Stand hi pakhatmah AMC hian la pek belh lo tih an sawi bawk.