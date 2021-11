Aizawlah pawl 10 leh 12 tan sikul hawng tan

Aizawl Municipal Council-in a huam loh khuaah Covid-19 hri leng a hluar lutuk lohna hmunah te sikul hawn a nih hnuah Aizawlah pawh vawiin atang khan pawl sang lam pawl 10 leh 12 Board exam tur te tan sikul hawn ṭan a ni

Education Minister Lalchhandama Ralte chuan Nimin khan Thuthar thehdarhtute zawhna chhangin board exam hi dan pangngaiin exam centre ah te buatsaih ngei an tum tih sawiin, offline hmang ngeia exam tir an tum rih tih a sawi a, Academic session liamtaah pawh khan Covid-19 leng karah offline hmangin exam tir an ni a, pawl dang te erawh exam buatsaih a harsa deuh a nih pawhin board bik tal hi chu offline hmang ngeia exam tir hram an duh a ti a, chumi tur chuan ruahmanna pawh an siam a, Exam tir theih ngei an inbeisei tih a sawi a ni.



Lalchhandama Ralte chuan board hmachhawn tur ni lo, pawl dang tana sikul kal hun tur chungchangah chuan SDMA SEC thu an ngaihchan thu sawiin, Mihring nunna khawih thilte a ni a, chuvangin department lamin lo nawr emaw, rawtna neih tha an ti lo, a ti a, hripui lengin ziaawm lamte a pan a nih erawh chuan ngenna thlen an tum thu a sawi a ni.