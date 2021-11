All party meeting-ah Mizoram MP pahnih tel

Vawiina ṭan tur Parliament Thlasik ṭhutkhawmnaa thu put luh turte sawihona All Party Meet, New Delhi-a neihah nimin khan Mizo-ram MP pahnih – C.Lalrosanga, MP (LS) leh K.Vanlalvena, MP (RS)-te an tel a, Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi-a’n a ho Lok Sabha leh Rajya Sabha-a party hruaitute ṭhutkhawmnaah hian Defence Minister Rajnath Singh leh Commerce and Industry Minister Piyush Goyal bakah Union Minister dangte leh Opposition hotute an tel bawk.

He ṭhutkhawmnaah hian thusawiin, C.Lalrosanga chuan tun ṭuma thlasik ṭhutkhawmnaah hian party tê zawk MP-te pawhin thusawina hun an neih theih a beisei thu a sawi a, thu pawimawh dang bakah Myanmar aṭanga raltlante chhawmdawlna leh Covid-19 avanga Mizoramin harsatna a tawhte sawi chhuahna hun an neih theih a beisei thu a sawi.