AMC-in Incinerator lei dawn

Aizawl Municipal Corporation chuan nitin bawlhhlawh ton 100 halralna tur khawl ‘incinerator’ lei an tum a, remchang hmasa berah tender chhuah an tum tih AMC Mayor Lalrinenga Sailo chuan a sawi. Tunhnaia chanchinbumite nen an inkawmna ah AMC Mayor chuan Aizawl khawpui bawlhhlawh paihna Tuirial ah chawhrualin nitin bawlhhlawh trip 141 vel paih a ni thin tih a sawi a. Hetih lai hian khawl in a sawngbawl theih chu bawlhhlawh paih atang 10% pawh a tling lo tih a sawi a, chuvangin bawlh-hlawh halralna khawl hi lei tumin hma an la mek niin a sawi a, Luangmual ah plastic sawngbawlna hmun din tumin hma an la mek tih a sawi bawk.