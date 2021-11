Assam Police-ten an man IR sipai Laldithara chhuah

Assam police-ten an man Laldinthara Ralte, 1st IR Bn chu Inrinni tlai thim hnu khan Bairabi thlenpui a ni a, MZP-in kawng an dan pawh an titawp ve bawk.

Kolasib district bawrhsap Dr H.Lalthlangliana chuan Zirtawpni zing dar 1:30 vel khan Zophai lei (bridge) dawh mek bulah bomb a puak a, hei hi zing karah Lalrinhlua, OC, Bairabi PS chuan ava tlawh hnuah Masjid-a duty Laldinthara hi enfiah chiang turin a hriattir a, hei hi Assam Police-te chuan bomb tipuaktu-ah puhin an lo man zui ta niin a sawi.

Laldinthara hruaikir tum hian hmalak nghal a ni a, Ramnathpur PS-ah pawh Bairabi OC-ho hian an zuk kal chungin anni lam hian court-ah thubuai an lo kalpui hman a ni. Bawrhsap chuan, “An lo judicial hman tlat mai si a, bond emaw, bail emaw lo chuan lakchhuah theih loh a nih vangin a buaithlak deuh,” a ti a, Hailakandi DC leh SP pawh phone hmanga be nghalin Mizo IR sipai an man chu an chhuah loh chuan a aia nasa zawk dawng tura inbuatsaih turin hrilh tih a sawi.

Laldinthara hi Inrinni tlai dar 4:30 khan chhuak turin document tihfel a ni a, mahse MZP-ten kawng an dan thu hriain him lovah an ngai a, hei vang hian an khawtlai leh ta niin bawrhsap chuan a sawi. AP-te hian Zophai lei (bridge) dawh mekah hmanruate hi sengfel an phut a, hei erawh hi chu an sawi hmain Bairabi SDC chuan contractor a lo sengfeltir tawh a. Laldinthara chhuah a nih vang hian MZP-te pawhin road block an neih chu an titawp ve nghal a ni.

Thulakna dang chuan Zophai lei dawh hna hi school zirtirtu pakhat Laldinpuia, Bairabi kut niin, hna hi a thawk muang hle a, nikum lockdown chhung zawng khan a thawk zo thei lo. Hei vang hian district administration office pawhin insawifiah turin notice an lo pe tawh ṭhin a ni.