Bawng vultute tan bawngin tha taka no a hrin theih dan tur zirna buatsaih

Nimin khan AH & Vety Department Training Hall Serchhip-ah Bawng lian vulhtute tan bawngin ṭha taka no paia, ṭha taka a hrin theih dan tur zirhona, ‘Fertility Camp’ buatsaih a ni.

He hun kaihruaitu Dr. R.Lalmakthanga, DVO Serchhip chuan tun dinhmun-ah an huam chhungah bawng lian vulh lai 332 a awm thu leh heng zinga 100-te chu Serchhipa mi niin, Bak-tawng leh Buhkangkawn-ah 88, Thenzawl-ah 43, Chhingchhip-ah 33, East Lungdar-ah 24, Khawlail-ung-ah 14, Bungtlang-ah 10, North Vanlaiphai-ah 8 a awm bakah an enkawl huam chhung Hnahthial District-a Thingsai khuaah 12 a awm mek thu a sawi a. Bawng lian hetiang zat hi awm mek mahse hnute sawr lai erawh an tlem hle tih a sawi a. Bawngten hnute tam zawk an neih theih nan nimina training chu a pawimawh thu sawiin, hmalakna dang pawh kalpui chhoh zel a nih tur thu a sawi a, Kumin chhungin Serchhip district ah Bawngpui 59 kahrai ni tawhin Bawng no piang 15 a awm tawh thu a sawi bawk.

He training ah hian Serchhip leh Thenzawl aṭangin Bawng vulhtu mi 12 leh AI Workers-te tel tura koh an ni a, Dr. H.Vanlalrawna, Veterinary Officer, Serchhip leh Dr. Lalmuanpuia Samte, Veterinary Officer, Thenzawl-ten zirtirna an pe a, Bawnglian vulhtute tana hriat tur pawimawh hrang hrang zirtirin, bawnghnute sawrna atana an hman tur Bucket an pe nghal a, chawhnu lamah Zawlpui phai-a K.Lalhmingmawia Dairy Farm-ah a taka inzirtirna hun hman zui a ni bawk.