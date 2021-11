CBI chhuitir duh

MNF Vigilance Department leh Legal Board-ten Swadesh Darshan Scheme–II hnuaia Mizoram Tourism kaltlanga hmalaknaah thil diklo a awm nia an hriat avanga Lok Ayukta-ah complaint an thehluh chu MPCC chuan lawmawm an tih thu an sawi a, chutih rualin Tourism minister-in a sawi angin CBI chhuitir nise an duh thu a, “MNF sawrkar thuneihna hnuaia chhui a nih chuan dikna a lal loh a hlauhawm kan ti,” tiin, dan bawhchhiate chu politician an ni emaw, official pawh nise dan anga hmalak a ni mai turah an ngai tih an sawi a ni.