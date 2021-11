Chief Minister-in DoNER Minister a hmu

Chief Minister Zoramthanga chuan Nilaini tlai khan DoNER Minister G.Kishan Reddy chu a pisaah hmuin, Mizoram economy chungchang thu pawimawh hrang hrang an sawi dun.

Chief Minister chuan Gross Budgetary Support atanga hmarchhak state te tana 10% an pek tur chu tun financial year chhung hian an hmuh tur zat hmuh a nih loh thu te, bamboo development atana link road siam a pawimawh thu leh chumi atan chuan sawrkar laipui atana puihna state in a mamawh thu a thlen a. Mau leh rua tam mahse link road awm loh avanga a phurhna transportation cost a san phah avanga mau chingtute leh bamboo based industry neitute tan a hlawk loh phah thu sawiin, link road siam theih a nih chuan he harsatna hi a sutkian tur thu Chief Minister hian a hrilh a ni.

DoNER Minister bulah hian India hmarchhak state te’n hmasawnna tak tak an hmuh theih nan DoNER kaltlanga sum pek dan leh pek zat te, hnathawh dan engemawchen ennawn ngai nia a hriat thu a sawi bawk a. Aizawl khawpui tawt tiziaawm tura bypass road siam mamawhna leh, chumi atan chuan ruahmanna lo siam a nih tawh dan te hrilh bawkin, chumi siamna tur fund dil chu hmuh ngei a beisei thu hrilhin a ngen nghal a ni.

Chief Minister hi State Planning Board Vice-Chairman H.Rammawi, Adviser to CM (Tech) Er. K.Lalsawmvela, OSD to CM Rosangzuala leh official dangte’n an ṭawiawm a ni.