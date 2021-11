Chief Secretary-in project pathum thawh mek tlawh

Inrinni khan Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan NLCPR/NEC hnuaia thawh mek project 3 – Treasury Square-a I&PR Department sak Lianchhiari Run, Mualpuia Govt. Aizawl College New Campus leh MINECO-a High Court sak mekte a tlawh a. Chief Secretary hi Planning & Programme Implementation Secretary Lalmalsawma Pachuau chuan a ṭawiawm a ni.

Chief Secretary chuan heng project sak mekte hi enin, Contractor-te chu hnathawh dan tlangpui leh an sak zawh hun turte a zawt a, heng building a awm tur thil te chu chipchiar taka zawtin chungte chu building sak zawh hma ngeia ruahman a dahfel ngei turin a hrilh a, Lianchhiari Run a tlawhnaah hian Lallianpuii, Director, I&PR Department chuan he project chungchang hi a lo hrilh a ni.