Chief Secretary-in Status Quo-a a puan sut leh turin phût

Chief Secretary Dr. Renu Sharma-i’n, Kolasib leh Mamit District chhunga Status quo a puan chu darkar 72 chhunga sût leh turin JAC on Inner Line Reserved Forest Demand chuan an phut a, nimin khan Chief Secretary hnenah hian ultimatum thehlutin November ni 8-a order a chhuah chu sût a nih loh chuan JAC chuan a tawp thleng dodal an tum tih an sawi.

JAC hian nimin khan Aizawlah thuthar-thehdarhtute kâwmin Chief Secretary thupek chhuah chu Home Minister-in a hriatpui lo niin a sawi an ti a, a hriatpui lo tak tak a nih chuan Mizoram tana thil pawi thei a nih avangin eng vanga sût leh tura hma lak a nih loh an ti a, Chief Secretary chuan Home Minister râwn lova thu a kaltlangpui a nih chuan thil dik a ni lo a ni, an ti.

Chief Secretary chu eng mi pawh nise Chief Secretary a nih angin Mizoram tan, Mizo hnam tan hnathawk se, Mizoram leh Mizo hnam tan pawi an sawi a, hna an thawk a nih chuan JAC chuan tupawh nise an do zel dawn an ti a, Mizo te’n a ram anga a humhalh tur ber chu Innerline Reserved Forest hnam dangin an enkawl chu la let leh tura beih a ṭul a ni an ti.