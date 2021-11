CM-in Delhi-ah mi pawi-mawhte a kâwm zui zel

Chief Minister Zoram-thanga chuan nimin khan Delhi-a Israel Embassy-a Ambassador Naor Gilon leh First Secretary Political Hodaya Avzada-te nen Mizoram House, Chana-kyapuri, New Delhi-ah an inkawm a, Mizoram hma-sawnna hmachhawp hrang hrangte sawiho in, thawhho theih dante an sawiho a ni.

Chief Minister hian Tourism Minister Robert Romawia Royte nen Lunglei leh Champhai tui lakna project siamtu tur Central sawrkar PSU zinga mi WAPCOS hotute an kâwm bawk a, Chief Minister chuan ṭha taka DPR-te siam zo vat tura hrilhin, Aizawl Smart City Project pawh chak zawka buaipui turin a hrilh bawk.

Hmasawnna ruhrel pawimawh tak tak din a nih theih nana state sawrkarin consultancy firm a rawih Telecommunications Consultants India Limited, (TCIL) hotute pawh nimin khan kawm bawkin, project an duan mek bawhzui dan turte sawiho a ni. TCIL hi Department of Telecommunications, Ministry of Communications hnuaia awm a ni.