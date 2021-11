CM Zoramthanga thubuaia thutlukna puan hun sawn tum tawh lo

Chief Minister Zoramthanga eirua puhna thubuaia thutlukna chu Special Court (Prevention of Corruption Act)-in November 3, 2021 hian a puang dawn a, thiam loh a chang a nih chuan a thubuai hi kum 7 thleng lungin tan theihna a ni.

Special Judge Vanlalenmawia chuan court-in remchan lohna tak a nei a nih loh chuan thutlukna puan hun chu sawn a ni dawn lo tih sawiin, thutlukna puan theih mai tawh turin engkim peihfel a ni tawh niin a sawi a. October 18, 2021 kha thutlukna puan hun tura ruahman ni mahse, Tuirial bial MLA by-election vangin sawn a lo ni tawh a ni.

CM Zoramthanga eirua puhna thubuai pahnih te hi kum 1 atanga kum 7 thleng lungin tan leh pawisa chawi theihna a ni.

Media hrang hrang a tarlan tawh angin, Zoramthanga thubuai hi October 8, 2021 khan a hnuhnung ber atan ngaihtuah a ni a, Sawrkar ukil-te chuan ACB-in thubuai a chhuina, chargesheet chu pawm theih ni lo mahse, he thubuaia thuhretute thusawi hrang hrangte chu thu tlinga ngaihsak tur leh Zoramthanga chu thil tisuala puh a nihnaah thubuai chhuitu ACB-in a chhui ang ngeia hremna na thei ang ber pe turin court an ngen a.

Hetihlai hian Zoramthanga ukil-te chuan puh a nihna chu politics hmanga inbeihna mai nia a lan thu leh, ACB-in sum lakluh leh thil neih inmil loa puhna leh thubuai danga a chhuina chargesheet court-a an thehluhah puh a nihna finfiahna ṭha tawk tarlan a nih loh avangin Zoramthanga chu hrem a nih nachhan tur a awm lo tiin, thubuai titawp turin Court an ngen thung.

Zoramthanga eirua puhna hi thubuai chi hnih a ni a, pakhat chu sum lâkluh leh thil neih inmil loa puhna niin, a dang chu Sihphir ram Aii puka a huana sawrkar bungrua dik lo taka hmanga puhna a ni.

CM Zoramthanga thubuai hi PRISM thehluh niin, ACB-in an chhui chian hnuah thutlingah ngaiin, September 15, 2010 khan thubuai ziahluh a ni a, thubuai a neih dang, Mizoram Intodelhna Programme (MIP) hnuaia corruption case ah Special (PC Act) Court chuan March 30, 2021 khan thiam a lo chantir tawh.