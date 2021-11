Court-in Zoramthanga thiam a chantir

Chief Minister Zoramthanga chu a sum lakluhleh a thil neih inphu lo leh Sihphir rama Aii puka a huana sawrkar bungrua diklo taka hmanga puhna thu buaiah Court of Special Judge (Prevention of Corruption Act)-in nimin khan thiam a chantir.

Chief Minister Zoramthanga hi sawkar sum hmang dik lo leh thuneihna hmang suala diklo taka Aii puk rama a huan hung nana sawrkar pawisa sêng a Goatproof wiremesh leh angle iron post inpêktir nia puh a ni a, hei bakah hian mahni sum lakluh aia hausa a puh a ni bawk.

Court chuan Aiipuk ram chungchanga thuhretute thu sawi aṭangin goat proof wiremesh (kel pal) leh angle iron post hi Aiipuk zau tan hian pek a ni ngei tih a sawi a, helai zaua huan neitu tam takin an chhawr tih a sawi a, Court chuan ram neitute huan thing leh mau te, thlaite rukru lakah a him theih nana pek an ni a, Agriculture department chuan loneitu emaw huan neitute emaw tan heng bungruate hi an pe thei tih a chian bawk si avangin thil diklo a awmin a lang lo tih a sawi a ni.

Disproportionate assets chungchangah chuan court-in a sawi danin a tehna tur, check period chu kum 2003 aṭanga kum 2008 inkar a ni a, hetah hian asset zawng zawng kum 2003 hmalam leh kum 2008 tawpa a assets neihte hlutna zawng zawngte leh hemi hun chhunga an chhungkaw sum hman dante chhinchhiah tur a ni a. PWD-in a immovable asset pasarih an enfiah a, heng zinga panga hi check period hmalam kum 2002 a siam zawh tawhte an ni a, Ramhlun Venga an chenna in leh Chaltlanga a residential hostel an neihte hi a hlut zawng an chhut a, mahse check period hmalam hian engnge an lo khawih tawh a, sum engzat nge an sen tih te, check period hnu lamah eng chen nge an khawih tih hi an sawi chiang thei lo niin court chuan a sawi a.



Hei bakah hian an chhungkaw account leh LIC-a sum an neihte chu a ṭhen check period hnu lama mi a nih hlawm avangin check period chhunga account aṭang chuan disproportionate asset a tling thei lo a, hei vang hian he case hian pawimawhna a nei lo niin court chuan a sawi a, hetiang a nih avang hian disproportionate asset case-ah pawh hian thiam loh chantirna tur thu tling a awmin a lang lo tih court chuan a sawi bawk.