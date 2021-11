Damdawi in, School, sawrkar Office leh Hotel fai endik zofel

Serchhip Sub-Hqrs YMA-ten District khawpui chhunga sawrkar hmun pawimawh hrang hrang –Damdawi In, School, sawrkar office leh Hotel-te an invawnfai leh fai loh endik hna a kalpui mek chu nimin khan a vawi thumna atan endik hna thawk lehin an zo fel ta.

He endik hna hi UD&PA Department-in Serchhip Sub-Hqrs YMA kuta a dah a nih angin, Sub-Hqrs YMA Office Bearer-te leh Sub-Hqrs YMA hnuaia Health & Sanitation Committee-ten an kalpui a, Serchhip Town chhunga sawrkar Office hrang hrang leh School hrang hrangte bakah, Hotel hrang hrangte chu faina kawnga an dinhmun te endikin, he endik hna hi ṭum thum neih a ni.

Endik hnathawktute chuan District khawpui chhunga sawrkar Office hrang hrang te chu an invawng fai ṭha khat hle nia an hriat thu an sawi a. Chutihrualin, hmasawn zel erawh kan tum ṭheuh a ṭul thu an sawi a. Damdawi In leh Hotel-te an invawng fai ṭhain hmuh an hahdam hle tih sawiin, lawmawm an tih thu an sawi bawk.