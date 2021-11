David Cup Finals atangin Spain an tla

David Cup Finals-ah champions lai Spain chuan Madrid khawpuiah Russian Tennis Federation hneh lovin an tla.

Quarterfinal thleng tura hnehna chan ngei ngaihnaah Spanish pair Feliciano Lopez leh Marcel Granollers ṭangdun chuan 4-6, 6-2, 6-4-in Russian pair, Andrey Rublev leh Aslan Karatsev-te chu an hneh lova, doubles-a Russia an chak avang hian Group-A hmahruaitu an ni ta a, team 18 telnaah hian champion tura rinkai ber pawl an ni zui ta bawk a, hetihlai hian Serbia chu runner-up ṭha ber pahnih zingah an tel a, quarterfinal an thlen phah bawk a ni.

Quarterfinal Fixture:

Mon 29 Nov: Croatia V Italy (Turin)

Tues 30 Nov: Great Britain v Germany (Innsbruck)

Wed 1 Dec: Kazakhstan v Serbia (Madrid)

Thurs 2 Dec: Russia v Sweden (Madrid)