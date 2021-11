E.Lungdarah 132 kV Sub-Station thar leh 132 kV Line hawng

Power & Electricity Minister R.Lalzirliana chuan nimin khan E. Lungdarah, 132 kV Kawlphetha hruipui, Khawzawl leh Bukpui, Serchhip thlunzawmtu leh 132 kV Sub-Station, E. Lungdarte chu khawchhak tlangdung, hmarlam tlang dung leh chhim lam tlangdunga khaw tam takin ṭangkai taka an chhawr turin a hawng.

Minister sawi danin, Khawchhak tlang-dung chu 132 kV Aizawl-Saitual-Khawzawl-Champhai line chauhin a châwm thin a, khawilaiah emaw line fault a awmin nasa takin êng a khaihlak ṭhin a. Hetia Serchhip (Bukpui)-E.Lungdar-Khawzawl 132 kV line hman theih a nih takah chuan power supply hi Aizawl-Bukpui-E.Lungdar-Khawzawl aṭangin 132 kV level-a pek theih a ni dawn a ni. Heng bakah hian Saitual Sub-Station aṭanga êng pek – Darlawn tlangdungte, Khawzawl Sub-Station aṭanga êng pêk Ngopa tlangdung te, Serchhip Sub-Station aṭanga êng pêk Hnahthial tlangdung te leh Buarpui tlangdungte pawhin êng regular zawk an hmu thei dawn a, Lalzirliana chuan 132 kV Sub-Station E. Lungdar hman a nih chuan he Sub-Station chawm, 33kV Zaizawh tlang Sub-Station leh 33kV Khawlailung Sub-Station ten power supply regular zawk leh voltage ṭha zawkin an hmu thei dawn bawk tih a sawi a. Melriat leh Lunglei inkarte leh Barabi lama P&ED hnathawhte pawh Commission thuai tum a nih thu a sawi bawk a ni.