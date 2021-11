February thla thleng vel Health Care Scheme hnuaia bill lut pek chhuah turin peihfel tawh

State Health Care Society Principal Chief Executive Officer Dr Chawngthanchhunga chuan tunah hian Mizoram State Health Care Scheme hnuaia bill lut chu February thla thleng vel pek chhuah tura peihfel tawh niin, cheng vbc. 5 chu sawrkarin a pe chhuak dawn tih a sawi a, Health Care bill tang chungchangah mimal duhsak zawng emaw, Minister-tena an nagih pawimawh an sawi vang emawa pek chhuah hmasak pakhatmah a awmlo tih sawiin, bill lut indawt dan ang thlapa kalpui a nih thu a sawi.

Hemi chungchang hi nimin khan thuthar theh-darhtute hnenah sawiin, Dr. Chawngthanchhunga chuan Mizoram Health Care Scheme hnuaia kum bithliah zat chu Central Scheme Golden Card hmang ABPM-JAY Scheme nena kalkawp tura ruahman thar a nih tak avangin kumin October ni 1 aṭanga March ni 31 thla 6 chhung atan kalpui lailawk a ni tih sawiin, hemi atan hian chhungkaw khatin a bill theihzat chu cheng nuai 1-ah tihhniam niin, inziahluhna man pawh a chanve tuk a ni a, BPL tan Rs.50 leh APL tan Rs.500 a nih thu a sawi.

Mizoram State Health Care Scheme hnuaia Medical bill lutte chu Finance Department lamin Mizoram State Health Care Society te uluk taka endik tura a tih angin an endik chinah chuan diklo a bill siam tum emaw chutianga bill a lo awm a nih pawhin anni lamin an endik ṭhat avangin diklo a pekchhuah a awm lo tih CEO hian a sawi bawk a, tuna sawrkar kum kallai anga herrem tum mek lai pawh hian inziaklut duh tan pawh tih theih reng a nih thu a sawi bawk a ni.

Chief Executive Officer Dr Biakthansangi chuan sawrkar laipuiin ABPMJY Scheme Golden Card a pek ang zulzuia tuna October leh March hi kalpui an ni a ti a, hemi hnu aṭang hi chuan sawrkar kum kal pangngai anga kal an tum thu a sawi.