Fire & Emergency Services-ten Street Campaign nei

Krismas leh Kumthar vuakvetah halpuah leh halmawi chi hrang hrang hal khap a nih denchhenin Fire & Emergency Services chuan Ningani zan khan Aizawl khawpui chhung leh District Headquarters hrang hrangah Krismas leh Kum thar lo thleng tura halpuah leh halmawi hal lo tura mipuite ngenna ‘Street Campaign’ an nei a, Serchhipa Fire & Emergency Services-te pawhin Serchhip khawpui fangin, hmun hrang hrangah street campaign hi an nei a ni.

He Street Campaign-ah hian mipuite zirtirna leh ngenna tlangaupui a ni a, Mizoram sawrkarin a khap tlat angin kumin krismas leh kum thar lawmna vuakvet –ah halpuah, halmawi leh a kaihhnawihte hal lo turin Fire & Emergency Services chuan mipuite a ngen a, halpuah, halmawi leh a kaihhnawih halin boruak a tihbawlhhlawh dante, mihring hriselna a tihchhiat theih bakah kangmei a tihchhuah theih dante an puang chhuak a, ṭul lova sum sen ralna a nih bakah halpuah, halmawi leh a kaihhnawih halin damlo, thawk lama harsatna nei, tar chaklo leh lung ṭha lote tan harsatna a thlen bawk avangin sawrkar thuchhuah-te ngai pawimawh turin mitinte an ngen a ni.