Football thuthang (15.11.2021)

@ Manchester United chuan January thlaah England midfielder Jesse Lingard chu 拢10m-a hralh an rilruk. (Sun)

@ Barcelona manager thar Xavi chuan Spain midfielder Thiago Alcantara, 30, chu Liverpool aṭanga lakkir leh a duh. (Sport)

@ Paris St-Germain manager Mauricio Pochettino chuan Premier League lama kir leh a pawiti lem lo. (Telegraph)

@ Manchester United chuan an manager Ole Gunnar Solskjaer thlak turin Real Madrid boss hlui Zinedine Zidane chu Old Trafford-a lak tumin hma an la mek. (Times)

@ Barcelona chuan Chelsea leh United States midfielder kum 23 mi, Christian Pulisic chu loan-a lakluh an duh. (Sport)

@ Inter Milan leh Denmark midfielder Christian Eriksen, 29, chu Euro 2020-a a lungphu ṭhat loh vanga field chhunga a tluk hnuah a la inkhel leh lova, a club hlio Ajax-a kir leh a duh. (Fichajes)

@ Chelsea leh Real Madrid chuan Bayer Leverkusen leh Germany playmaker Florian Wirtz, 18, lak tumin an intlansiak mek. (El Nacional)

@ Chelsea chuan Real Madrid leh Brazil defender Eder Militao, 23, chu 拢34m-a lei an dil. (El Nacional)

@ Roma chuan Portugal full-back Diago Dalot, 22, chu loan-a lakluh bakah a ngheta lei thei tura duhthlan theihna nei turin Manchester United chu inbiakna neihpui tumin hma an la. (Corriere dello Sport)

@ Manager thar Steven Gerrard hnuaiah Aston Villa chuan Rangers leh Finland midfielder Glen Kamara, 26, lakluh dan an ngaihven. (Record)

@ Rangers manager hlui Gerrard hian Rangers winger kum 25 mi, Ryan Kent pawh Villa lama lakluh a duh bawk. (Metro)

@ Arsenal leh England U21 striker Folarin Balogun, 20, chuan first team football a khelh theih chianna tur pana Gunners chhuahsan turin a inhawng tih a sawi. (Mirror)