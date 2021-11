Football thuthang (18.11.2021)

@ Real Madrid chuan January thlaah Kylian Mbappe chu lakluh an tum dawn lo a, nakum nipuiah France striker hi lakluh an tum zawk dawn a, hetah hian kum 22 mi hian Paris St-Germain-a a contract neih lai chu a hmang zo tawh dawn a ni. (Mundo Deportivo)

@ Brazil playmaker Philippe Coutinho, 29, chuan January thlaa amah lak tum Newcastle chu a dang dawn a, Barelona chhuahsan a tum thu a la sawi lo a ni. (Sport)

@ Wolves chuan Spain winger Adama Traore chu contract thar chungchanga an la biakfel theih loh zel avangin January thlaa hralh an tum a, kum 25 mi hi a cub hlui Barcelona leh Liverpool-ten an duh a ni. (90min)

@ Chelsea boss hlui Frank Lampard chuan tun season-ah Premier League-a kir a tumruh hle a, Leicester City-ah Brendan Rodgers thlak tur emaw, Manchester United-a Ole Gunnar Solskjaer thlak dan a melh a ni. (Eurosport)

@ Real Madrid chuan January thlaah Netherlands midfielder Donny van de Beek chu Manchester United aṭangin lak an tum mai thei a, kum 24 mi hi a inkhelh tam loh avangin man tlawm taka lak theih an inbeisei a ni. (Fichajes)

@ Chelsea chuan Monaco midfielder Aurelien Tchouameni, 21 chu January thlaah inremna ziakpui an tum a, French midfielder kum 21 mi hi Monaco-a khel rih a, nakum nipuia Chelsea zawm turin inremna neihpui an tum a ni. (Teamtalk)

@ Juventus chuan Matthijs de Ligt agent chu Netherlands defender hmalak hun chungchang sawipui turin ruahmanna an siam a, kum 22 mi hian kum 2024 thleng contract a la nei a, mahse Barcelona-in hun rei tak an hel tawh hi contract pawtsei turin an dawr dawn a ni. (Calciomercato)

@ Barcelona chuan Red Bull Salzburg hnenah Germany forward Karim Adeyemi chu lei dil an tum a, mahse Borussia Dortmund pawhin kum 19 mi hi lakluh an duh ve bawk a ni. (Sport1)