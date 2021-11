Football thuthang (24.11.2021)

@ Paris St-Germain player-te chuan an manager Mauricio Pochettino chu Manchester United panin a chhuah a ring a, Frenchman Zinedine Zidane chu amah thlaktu a nih an ring. (Marca)

@ Manchester United chian PSG aṭanga Argentine manager kum 49 mi, Pochettino hi lakluh an duh a nih chuan euro 10m (£8.4m) an sen a ngai dawn. (Mirror)

@ PSG chuan Pochettino a chhuah huna an manager tur zawng nghalin, Zidane, 49, hi an bepawp tawh. (ESPN)

@ Newcastle manager hlui Steve Bruce chu Manchester United-ah hun reilote manager tur anga sawi a ni a, kum 60 mi hian player a nih laiin United tan match 300 chuang a lo khel tawh a ni. (The Athletic)

@ Liverpool striker Mo Salah chuan hun rei zawk daih tur contract thar a ziak dawn hnai a, Egyprian kum 29 mi contract neih laiah hian nakum nipuiah khian a kum tawpna a hmang ṭan dawn a, tunah hian contract thar chungchang hi club chuan chinfel a tum mek a ni. (Teamtalk)

@ Arsenal chuan French forward Alexandre Lacazzette chu season tawpa a thlawna chhuahtir huamin tun season tawp thleng hian contract thar chungchang an sawipui dawn lova, striker kum 30 mi hi Atletico Madrid, AC Milan, Marseille leh Newcastle United-ten an ngaihven a ni. (Sun)

@ Chelsea chuan England midfielder Mason Mount chu hun rei zawk daih tur contract thar ziakpui theih ngei an inring a, kum 22 mi hi Manchester City leh Real Madrid nen pawh sawi zawm an ni. (Football Insider)

@ Chelsea boss Thomas Tuchel chuan Antonio Rudiger, 28, Andreas Christensen, 25, Brazilian Thiago Silva, 37, leh Spaniard Cesar Azpilicueta, 32-te chu contract thar ziahpui a duh a, heng defendr-te hian nakum nipuiah an contract an hmang zo dawn a ni.(Goal)