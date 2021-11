Football thuthang (26.11.2021)

@ Paris St-Germain leh France forward Kylian Mbappe, 22, chuan nakum nipuia a contract a hman zawh hunah a chhuak dawn nia sawi a la ni zel a, amah lakluh tum club zingah Newcastle pawh an tel ve leh tawh. (Express)

@ Chelsea Morocco winger Hakim Ziyech, 28, leh Germany forward Timo Werner, 25-te chu January thlaa England winger kum 26 mi, Raheem Sterling-a’n Barcelona a pan chuan Manchester City-in Sterling thlaktu atan lakluh an tum dawn. (ESPN)

@ Manchester United-in Paris St-Germain manager Mauricio Pochettino lakluh an dilna chu French club hian an lo hnawlsak. (Manchester Evening News)

@ Tottenham boss hlui Pochettino, 49, hian Manchester United manager a nih hma-in thla 6 tal chu a nghah a ngai dawn a ni. (Star)

@ Tottenham boss thar Antonio Conte chuan club hotute chu Manchester United leh Ivory COast defender Eric Bailly, 27, lakluh dan tur chungchang a sawipui. (Transfer Window podcast)

@ Borussia Dortmund manager hlui Lucien Favre leh Lyon boss hlui, Rudi Garcia-te chu Manchester United chuan an manager lailawk ni turin interview an neihpui. (Telegraph)

@ Liverpool leh Barcelona-te chuan Chelsea forward Christian Pulisic, 23, chu an ngaihven a, mahse Blues hian Premier League club-ah hralh an tum lova, Spanish club hian a man atana an chhiar euro 50m hi an tlin theih loh hmel bawk. (El Nacional)

@ Chelsea chuan Fenerbahce leh Hungary defender Attila Szalai, 23, chu an dawr. (Football Insider)

@ Wales forward Gareth Bale agent, Jonathan Barnett chuan Real Madrid fan-te chuan Bale hi an “ngei” rawn niin a sawi a. Kum 32 mi, Bale hian nakum nipui thleng Real-ah hian contract a la nei a ni. (Calciomercato)