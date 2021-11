Football thuthang (27.11.2021)

@ Paris St-Germain chuan an manager Mauricio Pochettino-a’n Manchester United a zawm thut atana inpuahchah lawk nan Zinedine Zidane an dawr tawh. (Le Parisien)

@ Manchester United-ah Rangnick hi lut dawnin lang mahse nakum nipuiah Pochettino chu an manager atana lakluh an la duh reng. (90 Min)

@ Manchester City chuan Barcelona lam pan tur anga sawi, England winger kum 26 mi, Raheem Sterling chu hun rei zawk daih tur contact ziakpuia chelh ngheh tumin hma an la dawn. (Telegraph)

@ Fiorentina aṭanga Serbia forward kum 21 mi, Dusan Vlahovic lakluh duh club zingah Manchester United pawh an tel ve leh a, Tottenham leh Newcastle United pawh an tel a ni. (Mail)

@ Manchester United interim manager tura sawi Ralf Rangnick chuan inremna thar a pawm hma-in an sawmna hmasa zawk a lo hnawlsak. (Manchester Evening News)

@ Nakum nipuia free agent ni tur Denmark defender Andreas Christensen, 25, chu Chelsea chuan contract thar chunga inremna neihpui hram an la tum zel. (Footbal Insider)

@ Barcelona chuan Basel striker Arthur Cabral lakluh dan an melh mek a, mahse Brazilian kum 23 mi an lakluh hma hian player ṭhenkhat an hralh dawn a ni. (Goal)

@ Inter Milan-a Croatia winger Ivan Perisic contract neih lai chu June 2022-ah a tawp dawn a, kum 32 mi hian a hmalam hun chungchang zawhna chhangin, “engkim thleng thei a ni” tiin, chawlhkar reilote-ah enge thleng kan hria ang chu, a ti bawk. (Mediaset Infinity)

@ Inter Milan chuan Croatia midfielder Marcelo Brozovic chu contract thar ziakpui theih ngei an beisei a, kum 29 mi contract neih lai hi nakum nipuiah a tawp dawn a ni. (90 Min)

@ AC Milan coach Stefano Pioli, 56, chuan kum 2 daih tur contract thar a ziak belh dawn. (Calciomercato)