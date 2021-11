Football thuthang (29.11.2021)

@ Manchester United chuan Old Trafford-a Ralf Rangnick an lakluh chuan Borussia Dortmund aṭanga Norweigian striker Erling Braut Haaland, 21, lakluh tuma intlansiak-naah advantage a pek an beisei. (Mirror)

@ West Ham manager David Moyes chuan nakum nipuia free agent ni tur Englishman kum 29 mi, Burnley defender James Tarkowski chu a tawp nan lei dil leh a tum. (Sun)

@ Fiorentina chuan Serbian striker Dusan Vlahovic beiseitu Manchester United vai kian nan a manah £55m an chhiar a, mahse kum 21 mi hi January thlaa a chhuah loh rin a ni. (Mail)

@ Arsenal striker kum 30 mi, Alexandre Lacazette chuan a agent chuan nakum nipuia a contract tawp tur chu hmang zo mai turin duh a thlanpui tih a sawi. (Telefoot)

@ Real Madrid chuan Manchester United French midfielder Paul Pogba chu lakluh an tum viau nia sawi ni mahse nakum nipuiah chuan kum 28 mi hi an lalut dawn lo. (Marca)

@ Paris St-Germain chuan tun season laklawhah chuan Mauricio Pochettino chu chhuahtir an tum lova, mahse season tawpa inbiakna nei turin an inhawng. (Goal)

@ Barcelona playmaker Philippe Coutinho, 29, chuan Premier League lam pan theihna hnawl mahse January transfer window-ah Newcastle lamah a insawn mai thei. (El Nacional)

@ Pep Guardiola chuan Manchester City chiah chu English club-a a enkawl tur a ni tih a sawi. (Manchester Evening News)

@ French forward Nabil Fekir, 28, chuan contract thar chungchangah Real Betis chu inremna a neihpui hnai. (Mundo Deportivo)

@ Arsenal leh Tottenham chuan Swedish midfielder kum 21 mi, Dejan Kulusevski chu Juventus aṭanga lak chhuah tumin an inel dawn. (Calciomercato)

@ Aston Villa chief executive Christian Purslow chuan January thlaah player 2/1 an lalut mai thei tih a sawi. (Birmingham Mail)